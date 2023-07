„Lipowo. Zmowa milczenia”. Kryminał inspirowany powieścią Katarzyny Puzyńskiej wchodzi na Player! Kiedy premiera?

Nowy polski serial na Player

Już wkrótce Player zaprosi swoich fanów na kolejną gorącą serialową premierę. Gęsty kryminał obyczajowy „Lipowo. Zmowa milczenia” zabierze ich do małego miasteczka, w którym mieszkańcy do perfekcji opanowali grę pozorów, a historię miejscowości od lat piszą sekrety oraz połączenie dwóch religijnych światów: pogańskiego i chrześcijańskiego. Co się stanie, kiedy nagle trafi do niej osoba z zewnątrz, która postanowi odkryć oraz skonfrontować je wszystkie? Nowa produkcja pod marką Player Original już ​18 sierpnia tylko w Playerze!