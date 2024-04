„LOL: Kto Się Śmieje Ostatni”. Katarzyna Figura, Joanna Jędrzejczyk i Michał Meyer gośćmi specjalnymi 2. sezonu!

Co wydarzy się w 2. sezonie „LOL: Kto Się Śmieje Ostatni”?

Katarzyna Figura o programie

Jestem aktorką filmową i teatralną, komediową i dramatyczną. Nie potrafię określić, która z tych form sztuki jest dla mnie najłatwiejsza a która najtrudniejsza. Wszystko to jest fascynującym wyzwaniem! – mówi Katarzyna Figura. Ale jesteśmy teraz w temacie LOL-a i na tym się skoncentrujmy. Rozśmieszanie innych to, wbrew pozorom, wymagające i trudne zadanie – każdy z nas ma przecież inne poczucie humoru, a to jest kluczowe! Miałam wielkie szczęście, że znów (po wielu latach!) spotkałam się na planie LOL z fenomenalnym komediowym (i dramatycznym) aktorem Cezarym Pazurą. To jest kultowe spotkanie. Świetna przygoda - LOT LOL! Zapnijcie pasy! Lecimy ostro i bez trzymanki! – dodaje Figura w programie znana jako Katie Shape.