„Love Island. Wyspa miłości 8”. Jaqueline i Bartek rozstali się zaraz po finale? Tylko udawali?

Tylko Armin i Laura mogli wygrać „Love Island”?

Za nami finał programu „Love Island. Wyspa miłości 8”. Obyło się bez większych zaskoczeń i zwycięzcami programu zostali Laura i Armin, co raczej nikogo nie zdziwiło. Większość widzów typowała właśnie tę parę i wyglądało na to, że jako jedna z nielicznych par na wyspie mają szansę stworzyć prawdziwy związek. O ile widzowie wierzą w zauroczenie Laury, to wielu z nich z nieufnością patrzy na Armina. Czy mężczyzna grał, aby wygrać? Czas to zweryfikuje.