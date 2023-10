„Love Island. Wyspa miłości 8” odcinek 35. Wielkie słowa i deklaracje Islanderów! Laura i Armin naprawdę tak skończą show?!

Ostatecznie zabawę wygrali Laura i Armin. I to oni trafili do kryjówki, gdzie Armin zapytał Laurę czy chce wyjść z programu jak jego dziewczyna? Bez zastanowienia dziewczyna przytaknęła zgadzając się na tę propozycję.

Wieczorna gra pochłonęła Islanderów w całości. Zadając sobie nawzajem pytania, sprawdzali na ile się poznali przez ostatnie kilka tygodni. Pytania były różnorodne od imion rodziców poprzez ulubioną pozycję seksualną, a kończąc ulubiony wykonawca. Rafał nie bardzo sobie radził z faktem, że na kilka pytań nie znał odpowiedzi. I do drugiej rundy trafiły pary Bartek i Armin z dziewczynami. Rafał przegrał minimalnie i niestety wciąż denerwował się na Karolinę, ponieważ zabawę potraktował jak poważną rywalizację i miał z tym problem, że kryjówka, która była nagrodą trafi do innej pary.

Kolejny dzień przyniósł dobre, mocne wrażenia. Wszystkie pary spędziły czas na pięknej, romantycznej plaży. Były to jedne z ostatnich wspólnych chwil przed finałem. Każda para w otulinie słońca, przy szumiących falach wypowiadała najpiękniejsze słowa skierowane do swojego partnera. Wyznania był głębokie i szczere.

Rafał powiedział Karolinie, że zatracił się w niej, że dziewczyna jest dla niego jak dzikie zwierzę i dziękuje za emocje, które ona dostarczyła chłopakowi, a na końcu przeprosił za wszystko co było negatywne. Karolina podziękowała za szanse poznania Rafała, wszystko co się zadziało w ich relacji porównała do iskierek, ale to wciąż za mało, żeby z tych iskier powstał ogień.