„Love Island. Wyspa miłości 8”. Bartek „strażak” i Wiktoria są parą? Te zdjęcia dają do myślenia! Krzysztof Połaski

Wciąż trudno uwierzyć, że Bartek „strażak”, czyli Bartek Styczyński został wyeliminowany z programu „Love Island. Wyspa miłości 8”. Mężczyzna był zdecydowanym faworytem widzów i miał ogromną szansę wygrać program, ale niestety został wyeliminowany z show przez uczestniczki. Teraz wiele wskazuje na to, że mężczyzna po programie... zbliżyła się do innej uczestniczki show, która już odpadła, czyli Wiktorii! Te zdjęcia dają do myślenia!