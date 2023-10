„Love Island. Wyspa miłości 8” odcinek 32. Oliwka i Adam są ze sobą coraz bliżej! Kryzys u Rafała i Karoliny!

Za nami 32. odcinek programu „Love Island. Wyspa miłości 8” za nami! Finał show coraz bliżej, a niektóre pary jeszcze chyba nie do końca wiedzą, na czym stoją... Oliwka i Adam są ze sobą coraz bliżej! Kryzys u Rafała i Karoliny! Sprawdźcie, co jeszcze wydarzyło się w 32. odcinku „Love Island 8”!

Czas na rywalizację

„Kto chce być szeryfem, ten musi umieć złapać byka za rogi. Trzymajcie się mocno!” - Islanderzy odczytali SMS, który oznaczał szaloną zabawę w westernowym stylu. Kowboje i kowbojki zmierzyli się z rodeo, w ruch poszły rewolwery, a bohaterkami, ratującymi ukochanych okazały się panie. Dziewczyny pokazały, że wiedzą, jak złapać byka za rogi. Karolina napisała jakiś zagmatwany scenariusz tego westernu. Tak samo jak w życiu, czasami ciężko mi zrozumieć, co ona ma w głowie - żalił się Rafał. Wszystko dlatego, że w zabawie dziewczyna zamiast go ratować, postanowiła zrobić z niego zakładnika. Chłopak zdecydowanie nie wszedł w konwencję. - Nawet w grze nie potrafiłem się z nią dogadać, bo nie wiedziałem, o co jej chodzi - stwierdził.

Adam i Oliwia poznają się coraz lepiej

Nie ma czasu do stracenia, a uczestnicy z najkrótszy stażem jako para, muszą szybko nadrabiać. Była już Kryjówka, pora na randkę. „Czas przenieść waszą relację na następny poziom. Trochę wody, szczypta prędkości no i wy!” - odczytali wiadomość Oliwka i Adam i ruszyli poza willę. Czekała na nich ostra jazda. Narty wodne dla chłopaka była świetną przygodą, a dla jego partnerki okazją do przełamania lęku przed pływaniem na głębokiej wodzie. Ostatecznie obydwoje byli podekscytowani i zadowoleni ze wspólnie spędzonego czasu. O to chodzi!

Co z Arminem i Laurą?

W willi Laura i Armin oraz Jaqueline i Bartek rozmawiali o granicach zaufania w związku oraz zazdrości, przyjaźni damsko-męskiej. W obu parach wszystko układa się idealnie i podczas kolejnych rozmów widać, że zakochani coraz częściej myślą o wspólnym życiu po programie. Prawdziwe uczucie? W końcu po to zgłosili się do „Love Island. Wyspa miłości”.

Problemy Rafała i Karoliny

Która to już spina tej pary? Chyba nawet oni sami pogubili się w rachunkach. - Najbardziej mnie w tym wszystkim boli, że ty na tyle nie jesteś przekonana do mnie, że każda przelatująca mucha i każde trzepnięcie skrzydłami motyla zmienia twój stosunek do mnie. Twoje przywiązanie do mnie, pociąg fizyczno-psychiczny do mnie jest tak słaby, wiotki, cienki, że każda najmniejsza rzecz może spowodować, że się ode mnie odwrócisz - żalił się Rafał. Czy słusznie? - Powiedziałam ci, że się zaangażowałam i trudno było mi samej się do tego przyznać. Czemu teraz mi to zabierasz? - kontrowała Karolina.

Adam się zakochuje?

Oliwka i Adam wrócili do willi. Islanderzy musieli koniecznie dowiedzieć się, jak ich wrażenia po szalonej randce. - To było spełnienie tego, czego tutaj oczekuję - cieszył się chłopak. - Bardzo nas to zbliżyło do siebie - opowiadała w tym czasie dziewczynom jego partnerka. Wszystko zatem w jak najlepszym porządku!

Karolina i Rafał idą do kryjówki!

Między nimi jest gorąco w kłótniach i w zabawach. Nie mogło być inaczej w sypialni sam na sam. - Uwielbiam, jak mam coś w buzi i mogę się wtedy całować - kusiła Karolina. Rafał podchwycił temat. Para zaszalała, dając się ponieść namiętności. Rano przeszli do rozmów o zakochaniu, samotności, zdradzie i zaangażowaniu w związek. Tym razem jednak bez awantury, za to z buziakami i wzajemnym wsparciem.