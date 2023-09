Tak dziś mieszka Sylwia Madeńska. Gwiazda „Love Island” pochwaliła się swoim nowym mieszkaniem! Jest luksusowo?

W mieszkaniu, które wynajmowałam, kończyła mi się umowa, dlatego jak najszybciej zdecydowałam się wprowadzić do zakupionej nieruchomości, będącej w stanie surowym. Jedynym gotowym pomieszczeniem była łazienka. W kuchni nie miałam nawet zlewu, nie mówiąc o podstawowych sprzętach, a spałam na dmuchanym materacu. To był trudny czas, jednak zmotywowało mnie do szybkiego działania - zdradziła Sylwia.