Oto wszyscy zwycięzcy „Love Island. Wyspa miłości”! Które pary są wciąż razem?

Kochani, nie wiem z jakiego źródła pewne osoby snują teorie na temat związku mojego i Agaty, ponieważ dostaję na DM szereg oczerniających mnie wiadomości. „Scenariusze” jakie do mnie docierają, nie są stworzone przeze mnie czy otaczające mnie grono bliskich i mocno odbiegają od prawdy. Nasza relacja pod kątem emocjonalnym, zawsze była tylko dla Nas, a Wam pokazywaliśmy te miłe, wspólne chwile, które nie naruszały naszej prywatności. Niestety nasz związek dobiegł końca. Agata była dla mnie osobą ważną i kilkukrotnie tłumaczyłem sobie, że nasze dotarcie w końcu nastąpi. Bo na tej relacji zależało mi bardzo. Niestety, obrót sytuacji z ostatnich tygodni zaczął uświadamiać mi, że zamiast iść do przodu i razem pokonywać przeszkody - my stoimy po przeciwnych stronach. Zależy mi na dojrzałej relacji i wzajemnym szacunku, rozmowie, ale prócz szczerych chęci najpewniej znaczenie ma tu również różnica w charakterach. Te najtrudniejsze decyzje (a dorastałem do nich od tygodni) mogą być finalnie najbardziej wyzwalające, czego sobie jak i Agacie życzę. Na moment obecny nie zamierzam kasować z profilu naszych wspólnych zdjęć, bo część z nich jest dla mnie niesamowitym wspomnieniem przygody, jaką dane mi było przeżyć, są wspomnieniem magicznego początku naszej relacji i wspomnieniem samej w sobie Agaty, której naprawdę udało się skraść moje uczucie. A skoro to wszystko jest częścią mojego życia to chcę by bez względu na koniec naszej relacji zostało tutaj w formie pamiętnika - bo właśnie te fajne chwile mojego życia chcę pamiętać. Kochani, nie chcę być mieszkanie w dopowiedziane historie, czytać na DM półprawd, oszczerstw i wulgaryzmów. Nie zamierzam również niczego złego wyciągać na drugą osobę i w zły sposób się o Agacie wypowiadać. Jedyne o co proszę to o spokój, dla Agaty, jak i dla siebie. Kochajcie się i bądźcie dla siebie dobrzy. Świat będzie piękniejszy. Ściskam, Hubert.