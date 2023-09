„Love Island. Wyspa miłości 8” odcinek 1. Ania prawie odpadła z programu! Do willi wchodzi były narzeczony Karoliny!

Panie przodem

Oliwia „Lori” pracuje jako social media manager, ale jej największa pasja to muzyka. Jest wokalistką, kompozytorką i autorką tekstów. Gra na trzech instrumentach. A czy na męskich emocjach? Tego jeszcze w „Love Island” nie było. Wróżka w willi! - Przyjechałam oczarować Wyspę miłośc_i - zapowiedziała tarocistka Laura. 21-latka lubi o siebie zadbać. Szuka mężczyzny „z iskierką w oku”. W relacjach za kluczowe uważa szczerość i komunikację. - Jestem romantyczką i trzeba mnie traktować jak księżniczkę - zaznaczyła. Piąta Islanderka to Ania, 28-latka z Dąbrowy Górniczej. - _Jestem niezależna, odważna i szczera do bólu - powiedziała o sobie. - Tata uważa, że mogę przynieść trochę wstydu przez moją niewyparzoną gębę - nie ukrywała.

Jako pierwsza do willi weszła Weronika. Pochodząca z Warszawy 31-letnia kosmetolog twierdzi, że nie boi się okazywać uczuć, a w relacjach z mężczyznami często to ona inicjuje kontakt. Mam na imię Karolina, zajmuję się zawodowo MMA. Biję męskie tyłki! - przedstawiła się druga Islanderka. 22-latka z Warszawy twierdzi, że jest gadatliwa, bezpośrednia i energiczna. - Mężczyznom podobają się moje proporcje - zaznaczyła. W relacjach ceni komunikację, szczerość i głębokie więzi emocjonalne.

Czas na panów

Islanderki byłyby zapewne niezadowolone, gdyby w willi zabrakło trenera personalnego. Na szczęście dla nich pojawił się Mateusz. Podkreślił, że ostrożnie wybiera partnerki i jest bardzo cierpliwy. Ta cecha może się przydać, bo tym razem to panie były ostrożne. Żadna nie stanęła u jego boku. - Bartek zajął już miejsce w moim serduszku - wypaliła nieoczekiwanie w tym momencie Laura. Trenuje kickboxing, uwielbia motocykle i samochody, grywa w szachy. Taki jest Armin, 28-letni spedytor z Warszawy, który jako czwarty wszedł do willi. Armin wpadł w oko „Lori”. Tylko ona postanowiła dać mu szansę. Arek to dziesiąty uczestnik 8. edycji „Love Island. Wyspa miłości”. Jakie atuty ma 23-latek z Gliwic? Kocha... ogrodnictwo i piłkę nożną. Tylko jedna Islanderka stanęła obok Arka. Ogrodnik z zamiłowania w pierwszych chwilach na Wyspie miłości będzie pielęgnował relację z Weroniką.

Tego się nie spodziewali!

Mieli się bawić i poznawać, a w trybie pilnym musieli kogoś wyeliminować. Szok? Taki jest randkowy reality show. Ania i Mateusz nie wybrali się podczas parowania. Trafili na siebie na skutek wyborów pozostałych Islanderów. To dlatego zostali nominowani przez grupę do opuszczenia programu. - Jedno z Was opuści Wyspę miłości jeszcze dziś. Decyzja kto, należy do Was - zaskoczyła po raz kolejny Karolina Gilon.

Emocjonalnie to jest mięso mielone. Zrzucona bomba - komentowali w Kręgu Ognia Islanderzy, a Ania i Mateusz po krótkiej rozmowie zdecydowali, że to Ania opuszcza willę. - Masz trzydzieści minut na spakowanie się i opuszczenie Wyspy miłości - powiedziała prowadząca. - A jutro niespodzianek ciąg dalszy - zwróciła się do pozostałych...

W zapowiedzi odcinka dowiedzieliśmy, że Ania dostała drugą szansę, a do programu wszedł... były narzeczony Karoliny! Oj, poleją się łzy!