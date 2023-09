„Love Island. Wyspa miłości 8”. Tak wyglądają nowi uczestnicy programu! Znajdą miłość czy przyjechali po sławę?

Co wydarzy się w „Love Island 8”?

To już ósmy sezon programu „Love Island. Wyspa miłości 8”, w którym single i singielki poszukują miłości. W rajskiej scenerii hiszpańskiego Costa del Sol uczestnicy będą ulegali miłosnej rywalizacji. Nie zabraknie zaskakujących zwrotów akcji, rozterek oraz zamieszania, które wnosić będą pojawiający się nowi mieszkańcy willi. W finale o wygraną walczyć będą pary, które zaskarbią sobie największą sympatię widzów, a ci za pomocą aplikacji mobilnej będą mogli wpływać na to, co się dzieje w programie.