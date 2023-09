„Love Island – Wyspa miłości 8”. Tak wygląda luksusowa willa Islanderów! Tutaj będą romansować, kłócić się i nawiązywać przyjaźnie

Nowy sezon Love Island – Wyspa Miłości rusza 4 września o 21:00 w TV4

Już dzisiaj, w poniedziałek 4 września br., startuje 8. edycja gorącego hitu TV4 . Na widzów czeka szereg zaskakujących wrażeń i po raz kolejny miłosnym wyzwaniom Wyspiarzy towarzyszyć będzie prowadząca - Karolina Gilon. Za pomocą bezpłatnej aplikacji, każdy uzyska dostęp do ogromnej ilości dodatkowych, interaktywnych materiałów, a nawet będzie mógł zdecydować o losach mieszkańców Wyspy Miłości.

Love Island to program, którego uczestnicy przez sześć tygodni mieszkają w luksusowej, nadmorskiej willi szukając swojej drugiej połówki. Odkrywają siebie nawzajem, pogłębiają znajomości, bawią się, grają, dobierają i randkują. W kolejnych etapach programu pojawiają się nowi mieszkańcy wyspy, którzy wprowadzają niemałe zaskoczenie, burzą dotychczasowe relacje i budują zupełnie nowe związki. Komu nie uda się znaleźć swojej drugiej połowy – musi pożegnać program i opuścić słoneczną Andaluzję.



Randkowe reality show TV4 to prawdziwa, wytrawna uczta dla koneserów żarliwych uczuć w rajskich tropikach.

Widzowie przez sześć tygodni będą częstowani smacznym, miłosnym menu, w którym daniem głównym będą namiętność i rozwój relacji prowadzących od zauroczenia do szczerej i trwałej miłości.