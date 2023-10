„Love Island. Wyspa miłości 8” odcinek 34. Islanderzy pochwalili się rodzinami! Mama Armina wygląda jak milion dolarów!

ZOBACZ ZDJĘCIA

Po emocjonującym spotkaniu w Kręgu Ognia Islanderzy wciąż komentowali odejście Alberta i Sofi. Wskazanie pary, która według Wyspiątek miała najmniejsze szanse na przetrwanie było trudne dla wszystkich. Zwłaszcza, że wszyscy tworzą zgraną grupę przyjaciół.

Kolejny dzień nie zapowiadał emocjonalnej dawki wzruszeń. Armin i Laura udali się do ogrodu, gdzie ku zdumieniu pary czekała na chłopaka jego mama. Zaskoczenia nie krył Islander, który rzucił się w ramiona wytęsknionej rodzicielki. Mama Armina przyznała, że już w pierwszym odcinku liczyła na to, że Armin wybierze Laurę, więc zapaliła świecę z tej okazji kierując moc w stronę syna. W tym czasie Laura usiadła przed ekranem, na którym pojawiły się jej trzy najbliższe przyjaciółki. Dziewczyny z radości piszczały i wymieniały wrażeniami i dobrą energią. Po chwili Armin podszedł do Laury – poznał koleżanki – następnie przedstawił dziewczynę mamie i razem udali się do Kręgu Ognia, gdzie cała trójka rozmawiała przytulając się bez końca. Laura nie mogła się nadziwić, jak młodo wygląda mama Armina. W pierwszej chwili myślała, że to jedna z jego ex!