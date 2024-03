„Love Island. Wyspa miłości 9”. Emilia Stec nie zawsze tak się prezentowała! Jak wyglądała gdy bili się o nią absztyfikanci na festynie?

Atak na bramkarza Puszczy Niepołomice, Kewina Komara, w sierpniu 2023 roku wzbudził ogromne zainteresowanie wśród miłośników piłki nożnej w Polsce.

Początkowo podejrzewano, że za incydentem stali pseudokibice Wisły Kraków, jednak policja szybko zdementowała te spekulacje. Oficjalny komunikat wyjaśnił, że bijatyka nie miała podłoża kibicowskiego.

- Było około północy. Zobaczyliśmy, że pomiędzy grupką chłopaków doszło do przepychanki. Interweniowaliśmy. Z jednej strony był ten Kewin Komar, później dowiedzieliśmy się, że to bramkarz klubu z Ekstraklasy, z drugiej trzech, może czterech chłopaków. A raczej chłopaczków. To nie były żadne karki i na pewno napastników nie było 20 czy 30, jak podają media. Kiedy chcieliśmy wezwać policję, zaatakowany poinformował nas, że nic się nie dzieje, że to jego koledzy, że tak sobie żartują. Po dłuższej chwili zobaczyliśmy, że znów się szarpią. A potem doszło do bijatyki. Rozdzieliliśmy zwaśnione strony, rozgoniliśmy tamtych, a tego chłopaka, bramkarza, wyprowadziliśmy w bezpieczne miejsce- mówił prezes OSP w Wiśniczu Małym Piotr Put, cytowany przez Fakt.