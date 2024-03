„Love Island. Wyspa miłości 9” odcinek 1. Takiego zagrania na początek nikt z Wyspiątek się nie spodziewał!

Kolejną Islanderką była Zuza, która pracuje i mieszka na co dzień w Szwajcarii. Co prawda żaden z chłopaków nie zrobił kroku do przodu, ale Zuza, która ostatecznie wybrała Rafała, sprawiła mu tym niespodziankę i Isladner nie krył zadowolenia.

Wydawało się, że wszystkie pary są zadowolone ze swoich wyborów. I nastąpił czas poznawczy. Czas na rozmowy, czas na przebywanie ze sobą, czas na miłe spędzenie czasu z nową osobą. Wieczorem zabawa zaczęła się w najlepsze. Wszystkie Wyspiątka pod osłoną nocy założyły maskę i w klimacie balu maskaradowego odbyła się wspólna zabawa.

Ale to nie koniec niespodzianek. W trakcie wieczornej zabawy, pojawił się w ogrodzie nieoczekiwany gość. Był to przystojny, tajemniczy mężczyzna, który ukrywał twarz także pod maską. Dziewczyny kolejno otrzymywały smsa z zaproszeniem do gry przez tajemniczego nieznajomego. Wszyscy siedząc w kręgu w napięciu oczekiwali co się wydarzy. Pierwsze zadanie do wykonania miała Wiki, która z intrygującą ciekawością miała podejść do nieznajomego i rozpalić go niegrzecznym słowem. Przyszedł czas na Oliwię, która miała się wgryźć w skórę gościa i powiedzieć, jak smakuje. Asia dotykiem tworzyła mapę ciała nowego przystojniaka. A Zuza uruchomiła zmysł zapachu i poczuła jak egzotycznie pachnie przystojniak w oryginalnej masce. Ostatnia zadanie wykonywała Emi, która swoimi kobiecymi ruchami, wykonała seksowny taniec wokół przybysza. Wyspiarze nie ukrywali nutki zazdrości. Ale nowy nieznajomy bez słowa opuścił Krąg ognia i zniknął.