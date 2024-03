„Love Island. Wyspa miłości 9”. Emilia Stec przyczyną poturbowania bramkarza klubu Ekstraklasy! W Willi Miłości pięści także pójdą w ruch?

Nowa edycja „Love Island. Wyspa miłości” w TV4 o godz. 22:00 od poniedziałku do piątki i w niedziele

Fani programu „Love Island. Wyspa miłości” długo na to czekali. Już 4 marca o godzinie 22:00 na antenie TV4 rozpocznie się emisja 9. edycji programu, którą będzie można oglądać od poniedziałku do piątku i w każdą niedzielę przez najbliższe sześć tygodni.

✓ Chciałaby światu pokazać swoją kobiecą siłę ✓ Każdą minutę w życiu stara się wypełnić tak, aby nigdy się nie nudzić ✓ Pasjonatka tańca, którą najczęściej można spotkać na sali treningowej, tańczącą różne style ✓ Uwielbia pracę przed kamerą i obiektywem, dlatego realizuje się również jako fotomodelka ✓ Lubi błyszczeć w towarzystwie, ceni sobie rywalizację i w sporcie, i w życiu ✓ Jest spontaniczna, zabawna, z dobrą energią, spragniona prawdziwej i dożywotniej miłości ✓ Ma duże wsparcie najbliższych, a w przyszłości chciałaby założyć własną rodzinę ✓ Jej idealny chłopak powinien mieć do siebie dystans, być lojalny i z poczuciem humoru. Najlepiej, gdyby to był wysoki brunet, dobrze zbudowany, bez zarostu i z tatuażami - przedstawia ją produkcja.

Emilia Stec bohaterką skandalu

Co ciekawe, Emilia Stec nie zaliczyła debiutu na łamach gazet z powodu uczestnictwa w randkowym show Polsatu. Ten miał miejsce w okresie wakacyjnym w 2023 roku. Wówczas piłkarska Polska żyła sprawą pobicia bramkarza ekstraklasowej Puszczy Niepołomice, Kewina Komara, który w efekcie miał nie zagrać do końca roku. Powód? Zawodnik został pokiereszowany na festynie w Wiśniczu Małym.

Fakt dotarł do organizujących festyn strażaków, którzy uratowali Komara przed ciężkim pobiciem. - Było około północy. Zobaczyliśmy, że pomiędzy grupką chłopaków doszło do przepychanki. Interweniowaliśmy. Z jednej strony był ten Kewin Komar, później dowiedzieliśmy się, że to bramkarz klubu z Ekstraklasy, z drugiej trzech, może czterech chłopaków. A raczej chłopaczków. To nie były żadne karki i na pewno napastników nie było 20 czy 30, jak podają media. Kiedy chcieliśmy wezwać policję, zaatakowany poinformował nas, że nic się nie dzieje, że to jego koledzy, że tak sobie żartują - mówił prezes OSP w Wiśniczu Małym Piotr Put, cytowany przez Fakt. - Po dłuższej chwili zobaczyliśmy, że znów się szarpią. A potem doszło do bijatyki. Rozdzieliliśmy zwaśnione strony, rozgoniliśmy tamtych, a tego chłopaka, bramkarza, wyprowadziliśmy w bezpieczne miejsce. Miał spuchniętą rękę, dlatego od razu udzieliliśmy mu pierwszej pomocy przedmedycznej, ustabilizowaliśmy nadgarstek. Miał też zaczerwienienia na twarzy. Na ubraniu nie było żadnych śladów krwi, od poszkodowanego nie było też czuć alkoholu - relacjonowano. Media rozpisywały się później o operacji, którą zawodnik musiał przejść i jego staraniach o powrót na murawę.