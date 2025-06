Robert Lewandowski ma gdzie odpoczywać od Reprezentacji Polski. Jego willa na Majorce to prawdziwy raj na ziemi!

Lewandowscy jakiś czas temu kupili kolejną nieruchomość. Zdecydowali się nabyć luksusową rezydencję położoną na słonecznej Majorce. Od tamtego czasu Anna i Robert Lewandowscy, gdy tylko to możliwe, udają się do niej, by móc korzystać z uroków, jakie oferuje. W związku z klimatem panującym na hiszpańskiej wyspie Lewandowscy spędzają większość czasu na świeżym powietrzu. Idealnie nadają się do tego przepastny taras wyposażony w stylowe meble oraz ogromny basen, z którego świetnie widać zarówno rajski ogród w rezydencji, jak i okoliczne krajobrazy.