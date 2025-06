Pablo dowiaduje się od Maria, że Leonor była jego kochanką i zapewnia, że nigdy jej tego nie wybaczy. Susana jest gotowa wyznać wszystkim, że Simon jest jej synem, lecz on ją przed tym powstrzymuje. Arturo oznajmia zatroskanym sąsiadom, że umieścił Elvirę w zamkniętym klasztorze. Simon postanawia posłać go do więzienia za zabójstwo matki Elviry. Cayetana zleca Solerowi zabicie Teresy i Maura, o czym ten informuje swojego ekskomendanta. Postanawiają z Felipe wykorzystać to, by oskarżyć Cayetanę i odzyskać prawdziwą tożsamość Teresy. Fernando żegna się z Teresą, przeprasza ją za wszystko i postanawia wstąpić do zakonu. Obiecuje umożliwić jej anulowanie ich małżeństwa. Ursula odmawia Cayetanie dalszej współpracy.