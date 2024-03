Josie Kwaśniewska ma idealne kształty! Piękna blondynka dawniej wygrała „Love Island”, teraz została „Królową przetrwania”!

Kim jest Josie Kwaśniewska?

Josie Kwaśniewska ma 27 lat i niemal przez całe swoje życie mieszkała w Toronto. Studiowała pielęgniarstwo, a sama siebie uważa za miłą, ciepłą i rodzinną dziewczynę, ze skłonnością do szaleństw w gronie oddanych przyjaciół. Bardzo liczy się ze zdaniem bliskich, nie chowa urazy, daje się lubić, a spięcia i konflikty to nie jej świat.

Co ze związkiem Josie i „Górala”?

Niestety, ta historia nie miała szczęśliwego zakończenia. Chociaż w programie sprawiali wrażenie bardzo dobrze dobranej pary, to rzeczywistość wszystko zweryfikowała, a związek na odległość okazał się niemożliwy do realizacji. W listopadzie 2022 roku Kuba Galica poinformował w mediach społecznościowych o zakończeniu swojej relacji z Josie.

Josie wygrała kolejny program!

Wygląda na to, że szczęście do Josie znowu się uśmiechnęło! Co prawda nie w miłości, ale piękna blondynka właśnie... wygrała kolejny program TV! Mowa oczywiście o kontrowersyjnym show „Królowa przetrwania”, w składzie którego znalazły się chociażby Marta Linkiewicz czy Natalia Janoszek. Finalnie to jednak Josie Kwaśniewska okazała się najlepsza, co... podzieliło widzów!