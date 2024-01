„Królowa przetrwania”. Ewelina Kubiak zaręczona! To już trzecie zaręczyny Ewel0ny z „Warsaw Shore” w ostatnich latach

Ewel0na ponownie zaręczona!

Zadebiutowała w 1. sezonie i, z przerwą podczas 4. i 6. sezonu, pojawiała się w programie aż do jego 16. odsłony! Przez ten czas widzowie obserwowali, jak zmienia się Ewelina, jak poprawia urodę, a także jak wchodzi w kolejne związki. Obecnie można oglądać celebrytkę w nowym show TVN 7 pt. „Królowa przetrwania”, gdzie wraz z Natalią Janoszek i innymi influencerkami próbuje przetrwać w tajskiej dżungli.

Jeżeli oglądaliście program „Warsaw Shore - Ekipa z Warszawy”, to zapewne doskonale wiecie kim jest Ewelina Kubiak, czyli popularna Ewelona. Kobieta bardzo mocno zmieniła się przez ostatnie lata i…

Co ciekawe, nie są to pierwsze zaręczyny Ewel0ny i Żółwia. Swego czasu ich relacja była dość burzliwa, a parze po drodze przytrafiło się nawet rozstanie. Po raz pierwszy zaręczyli się na początku 2022 roku. Para opublikowała wtedy post ze zdjęciem, gdzie celebrytka pokazuje pierścionek. Poprzednie zaręczyny Ewel0ny wywołały spore zamieszanie w sieci, gdyż odbyły się one raptem cztery tygodnie po oficjalnym zerwaniu z jej poprzednim chłopakiem - Arnoldem z „Warsaw Shore” - z którym również była zaręczona!