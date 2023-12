„Królowa przetrwania”. Edyta Folwarska przeżyła na planie programu prawdziwe piekło! Nie dogadywała się z Natalią Janoszek?

Edyta Folwarska ujawnia kulisy „Królowej przetrwania”

„Królowa przetrwania” to show kręcone w Tajlandii. Uczestniczki mają przełamywać swoje lęki, a także dowieść siły i odwagi. Co więcej, muszą zawierać sojusze i dogadywać się z innymi. Najsłabsze uczestniczki będą eliminowane, a zwyciężczyni zgarnie nagrodę pieniężną. Wśród uczestników była Edyta Folwarska prezenterka Polo TV i pisarka erotyczna. Tylko „Telemagazynowi” zdradziła jak wyglądały zdjęcia do programu TVN 7:

To było jedno z najtrudniejszych wyzwań w moim życiu. Pomijając fatalne warunki: brak toalety, prysznica, do tego dziewczyny bywały tam okropne, to najciężej znosiłam rozłąkę z moim synem Tadeuszem. Przez ponad 3 tygodnie nie mogłam się z nim skontaktować, ani zadzwonić ani nic. Tęskniłam każdego dnia i każdego dnia za nim płakałam - wspomina Edyta Folwarska.

W programie wzięło udział 12 celebrytek. Edyta jednak o większości woli zapomnieć: