„Love Island. Wyspa miłości 9” odcinek 15. Emi cały czas klei się do Adriana! Asię i Rafała podzieli jej potrzeba życia w luksusie?

Mateusz przechodzi do konkretów

Wieczorne taneczne show w wykonaniu panów miło zaskoczyło dziewczyny. Nowy Islander Mateusz od razu przeszedł do konkretów. Czym prędzej podziękował chłopakom za wspólny występ, a dziewczyny zaprosił do Kręgu ognia. Przy bliskim poznaniu każda z dziewczyn była zauroczona Matim. Opowiedział o sobie i urzekł dziewczyny swoim wdziękiem i historią 4letniego brata, którego czasem traktuje jak syna. Przepytał wszystkie Islanderki jak wygląda ich sytuacja w parach i na jakim etapie rozwijają się relacje. Wysoki, przystojny brunet z dobrą energią i doświadczeniem modelingowym tryskał radością i przyciągał uwagę zainteresowanych dziewczyn.

Asia pragnie życia w luksusie, Rafał niekoniecznie...

W kuchni Asia i Rafał przygotowując herbatę poruszyli ważny dla ich relacji temat. Życie ekskluzywne Asi, nie dawało chłopakowi spokoju i uważał, że to jest sprawa do przegadania i wyjaśnienia. Asia oburzona przyznała, że lubi wygodne i drogie życie i nie widzi w tym nic złego. Ale Islander przyznał, że nie wie, czy podoła i sprosta jej oczekiwaniom. I dla niego nie ma znaczenia czy będą bogaci w przyszłości ważne, żeby byli razem. Zaczął się kłopotliwy wątek dla nich, który zdominował atmosferę na wyspie.

Emi wpadła w oko Mateuszowi?

Emi chce Adriana?

Randka Mateusza i Oliwii

Emi klei się do Adriana na randce!

Od razu odbyły się statusy i relacja Emi oraz Adriana nieco różniła się od siebie. Emi wyznała, że było to niezwykłe spotkanie i randka była bardzo owocna i obiecująca. Tymczasem Adrian zdał relacje bardzo powściągliwie i bez większych uniesień sugerując, że to Emi była napalona na niego a on bardzo spokojnie podszedł do tego spotkania. Czuł się niezręcznie wobec dana któremu sugerował, że nic poza jednym pocałunkiem z żelkiem nie działo się tak spektakularnego.

Rafał i Asia zakopali topór wojenny i przyznali rację, że na tym etapie znajomości kwestia gdzie będą jeść obiady: czy w restauracji czy też nie - nie może zepsuć ich budującej się i dobrze rokujące relacji.