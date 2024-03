„Farma”. Kuba „Wojna” Wojnowski ocenił farmerki z 3. edycji! Co sądzi o Amandzie?

Kim jest Kuba „Wojna” Wojnowski?

Popularny „Wojna” zdobył w show prowadzonym przez Marcelinę Zawadzką i Ilonę Krawczyńską olbrzymią sympatię widzów, którzy mocno się zdziwili, gdy rok później zobaczyli go w... 7. edycji programu „Love Island. Wyspa miłości” ! Kuba mocno namieszał na wyspie miłości, a jego krótka, acz intensywna relacja z młodszą Agnieszką Tomczyk była szeroko komentowana. Finalnie „Wojna” nie znalazł miłości w programie i wrócił do domu jako singiel.

Kuba „Wojna” Wojnowski to postać, którą z pewnością dobrze zdążyli już poznać widzowie Polsatu. Pochodzący z Pionek pod Radomiem 35-latek po raz pierwszy zaistniał w świecie telewizji w 2022 roku, kiedy to wziął udział, a następnie wygrał 1. edycję programu „Farma” .

„Wojna” ocenia uczestniczki 3. edycji „Farmy”! Co sądzi o Amandzie?

Choć od zakończenia 3. edycji „Farmy” minęły już blisko 3 tygodnie, to wielu widzów wciąż mocno przeżywa wydarzenia, który miały w niej miejsce. A co sądzi o ostatniej odsłonie show jego pierwszy zwycięzca? Jego odpowiedź może was mocno zdziwić!

Niestety nie oglądałem ani jednego odcinka. Jestem od 5 stycznia na Bali i różnica czasu to 7 godzin do przodu. Nie dałem rady śledzić wszystkiego na bieżąco, oglądałem jedne powtórki odcinków z Rafcykiem i Zimą (Uczestnicy 1. edycji „Farmy” - przy. red.). Moja dziewczyna mi co nieco opowiadała i czasami zerknąłem, ale to tylko fragmenty. Co się tam działo to wiem tylko z Instagrama i z opowiadań - wyznał „Wojna” w rozmowie z Telemagazynem.

Choć Kuba nie śledził na bieżąco tego, co się działo w ostatniej edycji „Farmy”, to zdążył wyrobić sobie zdanie o niektórych uczestniczkach show. Co sądzi o zwyciężczyni 3. edycji Angelice Kałużnej? Okazuje się, że nie tylko jest zachwycony tym, że to właśnie ona sięgnęła po słynne złote widły, ale także, że już wcześniej o niej słyszał!