„Love Island. Wyspa miłości 9” odcinek 2. Piękna Daria zabrała się za Adriana i Daniela! Ma chrapkę na obydwu?

Przystojny Dan namiesza na wyspie?

Adrian pyta Emi o wiarę

Ciekawą rozmowę także odbyli Adrian z Emi. Chłopak badawczo wypytał dziewczynę o wiarę, o to jakie ma zainteresowania i co robi w życiu. Chciał poznać dokładnie każdą z Islanderek i dla każdej miał przygotowany ten sam zestaw pytań.

Prezenty dla dziewczyn

Emi miała kilka chwil na przygotowanie się do wyjścia, więc otrzymawszy „kopniaki szczęścia” od koleżanek wyszła do ogrodu. Rozpierająca ją radość była tak duża, że uśmiech nie schodził jej z twarzy, gdy zobaczyła przystojnego bruneta już bez maski.

Poranek przyniósł nieoczekiwaną niespodziankę. Gdy dziewczyny weszły do swojego ulubionego pomieszczenia zwanego beauty, zobaczyły na stoliku prezenty. Ale tylko Emi oprócz prezentu otrzymała dodatkowo list, w którym było zaproszenie na randkę. Adresatem intrygującego zaproszenia był Dan, tajemniczy gość, który poprzedniej nocy zniknął niczym Kopciuszek z balu.

Za nami 1. odcinek 9. sezonu „Love Island. Wyspa miłości”! Poznaliśmy uczestników, wiemy, kto do kogo poczuł miętę ale to nie wszystko. Pojawienie się zamaskowanego osobnika brzmi jak przepis na…

Randka Dana i Emi

Zaskoczona Emi została przywitana w języku angielskim i była pewna, że Dan nie jest z Polski. To była bardzo ciekawa i wesoła randka. Obydwoje poczuli się komfortowo i swobodnie w swoim towarzystwie. Dan nie ukrywał zachwytu Emi i powiedział jej, że urzekła go jej swoboda w tańcu i jej ruchy. Ze wszystkich dziewczyn to Emi wzbudziła największe zainteresowanie chłopaka.