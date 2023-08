„Lucyfer” nie był jedyny. Poznaj seriale, które zostały uratowane przez fanów. Widzowie nie pozwolili, by je skasować

Seriale uratowane przez fanów

Dzięki platformom streamingowym i mediom społecznościowym, widzowie seriali mają szanse większego zaangażowania w sytuację uwielbianych seriali niż kiedykolwiek. Nie dość, że mogą sięgać po wybrane produkcje w dowolnym miejscu i czasie, dzięki czemu nie ryzykują, że któryś odcinek przepadnie bezpowrotnie, jeśli nie będą mogli obejrzeć go w chwili premiery, to jeszcze mają możliwość śledzenia członków obsady oraz pozostałych twórców produkcji za pośrednictwem Facebooka, Twittera, czy Instagrama.

To z resztą nie wszystkie udogodnienia, jakie przyniosło ze sobą przeniesienie punktu ciężkości w kwestii konsumowania seriali z telewizji na serwisy dostarczające usługę wideo na żądanie. Skoro widzowie są bliżej ulubionych bohaterów niż kiedykolwiek, a także mają stały dostęp do Internetu, pozwala im to mieć wpływ na niektóre decyzje produkcyjne. Ostatnie lata pokazały, że internetowe petycje czy akcje w mediach społecznościowych mają bardzo konkretny efekt, dzięki czemu seriale, które zostały wcześniej przeznaczone do skasowania, otrzymywały kolejne sezony.