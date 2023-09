Łukasz Płoszajski ma przepiękną żonę! Emilia Płoszajska i gwiazdor „Pierwszej miłości” już od 15 lat są nierozłączni!

Łukasz Płoszajski ma przepiękną żonę

ZOBACZ ZDJĘCIA

Łukasz Płoszajski to dziś jedna z bardziej rozpoznawalnych twarzy Polsatu. Aktor już od 18 lat wciela się w postać Artura Kulczyckiego w „Pierwszej miłości”. Telewidzowie mieli okazję oglądać go również w ostatniej edycji „Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami”, gdzie ku ogromnemu niezadowoleniu widzów, odpadł już w pierwszym odcinku.