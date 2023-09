„M jak miłość” odcinek 1743. Jagoda i Tadeusz w końcu mówią sobie „tak”! Z ukrycia obserwuje ich Ola [STRESZCZENIE ODCINKA]

Co wydarzy się w 1743. odcinku „M jak miłość”?

W dniu ślubu Jagodę i Tadeusza prześladuje pech, ale udaje im się złożyć przysięgę małżeńską. Nie są świadomi, że obserwuje ich zazdrosna Ola. Mateusz odwiedza Grabinę. Rodzina Mostowiaków odkrywa, że chłopak wstąpił do wojska. Wspierał go w tym Artur, który pomógł mu załatwić potrzebne dokumenty. Daniel obchodzi rocznicę śmierci córki. Maja obawia się o bezpieczeństwo Ewy. Jedzie z Marią do lekarki, aby ją ratować. Gorczykowski decyduje się na konfrontację z Kalinowską.

Co wydarzy się dalej?