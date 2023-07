Maciej Musiałowski zakochany? Aktor brylował z tajemniczą pięknością na imprezie!

Maciej Musiałowski z tajemniczą pięknością na imprezie

We wtorek 17 lipca na Bulwarach wiślanych w Warszawie odbyła się impreza włoskiej marki modowej, na której pojawiły się największe gwiazdy polskiego show-biznesu. Wśród zaproszonych gości można było zobaczyć chociażby Mikołaja Roznerskiego, Mateusza Banasiuka, Jacka Jelonka, Macieja Musiała, Mateusza Hładkiego, Piotra Szeląga czy Macieja Musiałowskiego.

Tego wieczoru to ten ostatni zwracał na siebie szczególną uwagę. Wszystko przez pewną piękność, która towarzyszyła aktorowi podczas imprezy. Para chętnie pozowała reporterom do zdjęć i nie odstępowała siebie na krok. Czyżby Macieja Musiałowskiego i tajemniczą dziewczynę miało łączyć coś więcej? Aktor znany jest z tego, że mocno chroni swoją prywatność, a media nieustannie parują go z kolejnymi gwiazdami polskiego show-biznesu, w tym m.in. z Julią Wieniawą. Para aktorów jednak nie raz podkreślała, że łączy ich tylko i wyłącznie przyjaźń.