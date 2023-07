Kazimierz Mazur niknie w oczach. Gwiazdor „Na Wspólnej” wciąż nie pogodził się ze śmiercią swojego ojca?

Kazimierz Mazur chudnie w oczach

Wieści o śmierci Kazimierza Mazura obiegły media 6 września 2022 roku. O odejściu aktora znanego m.in. z roli Tomasza Wiśniewskiego w serialu „Barwy szczęścia” poinformowała agencja Wink Managment, z którą Mazur od wielu lat współpracował. Przyczyna śmierci aktora i reżysera nie została podana do publicznej wiadomości. W ostatnich latach swojego życia, aktor mieszkał wspólnie ze swoją drugą żoną, kompozytorką Katarzyną Gärtner w miejscowości Komaszyce pod Kielcami.

Choć już trzy dekady wcześniej on ubiegał się o jej względy, ona odrzuciła zaloty, bo był od niej młodszy. Kiedy związali się na dobre, oboje byli już po przejściach. Katarzyna Gärtner i Kazimierz…

Kazimierz Mazur: kim był

Kazimierz Mazur urodził się 2 grudnia 1948 roku. W 1974 r. ukończył on studia w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. Rozpoznawalność przyniosła mu rola Tomaszka Niechcica w filmie i serialu „Noce i dnie”. Widzowie mieli także okazję go widzieć w produkcjach takich jak: „Dom”, „Czterdziestolatek. 20 lat później”, „Wiedźmin” czy w serialu „Na Wspólnej”. W ostatnich latach można było go najbardziej kojarzyć za sprawą postaci Tomasza Wiśniewskiego w „Barwach szczęścia”.