Maciej Zakościelny kiedyś i dziś. Tak się zmieniał „polski Brad Pitt”! Publikujemy wyjątkowe zdjęcia

Pierwszą rolę Maciej Zakościelny dostał w serialu „ Plebania ”, gdzie wcielił się w Marka Bednarka. Później wystąpił m.in. w „ Sforze ” w roli wspólnika Lipskiego, „Na jelenie” jako Emil oraz w serialu „ Samo życie ” jako Antoni Knapik. Widzowie mogli go też oglądać w trzech przedstawieniach Teatru Telewizji: „Sesja castingowa”, „Książę nocy” oraz „1 września”. Pojawiał się także w serialu „ Na dobre i na złe ” jako Igor, kolega serialowego Tomka. W „Starej baśni” zagrał Wramota, swoją pierwszą rolę kostiumową. W 2004 r. posypały się nagrody i kolejne propozycje - na łódzkim festiwalu szkół teatralnych otrzymał nagrodę za ruch sceniczny i ekspresję i dołączył do zespołu Teatru Współczesnego.

Ale zacznijmy od początku. Do szkoły aktorskiej zdawał dwa razy i do 2004 r. był studentem Akademii Teatralnej w Warszawie, jednak nie uzyskał dyplomu magistra. Ma za sobą także epizod edukacji muzycznej - uczył się w klasie skrzypiec w Państwowej Szkole Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Stalowej Woli.

Zaczął także występować w roli podkomisarza Marka Brodeckiego w serialu „Kryminalni”. To właśnie za jej sprawą jego popularność wręcz eksplodowała, a on sam zaczął być przyrównywany do Brada Pitta. Rola w komedii romantycznej „Tylko mnie kochaj” (2005, reż. Ryszard Zatorski) umocniła jego rozpoznawalność. Fani mogli go oglądać również w innych produkcjach - w latach 2008–2014 grał postać Bronka Woyciechowskiego w serialu o Cichociemnych, czyli „Czas honoru”. W latach 2017–2019 grał doktora Michała Wolskiego w serialu TVN „Diagnoza” - rola ta przyniosła mu nominację do Telekamery „TeleTygodnia” 2018 w kategorii „Aktor”.