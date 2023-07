Magdalena Narożna ma przepiękny dom na Podlasiu! Tak mieszka gwiazda disco polo. Ma nawet własną szklarnie! Karol Gawryś

Magdalena Narożna to obecnie jedna z największych gwiazd disco polo w naszym kraju. W przerwach między licznymi koncertami wokalistka chętnie wraca do swojego przepięknego domu na Podlasiu, w którym nie brakuje sali do ćwiczeń czy... własnej szklarni. Zobaczcie, jak mieszka liderka „Pięknych i młodych”!