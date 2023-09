Maja Krzyżewska reprezentantką Polski na Eurowizji Junior! Co o niej wiemy? Dla niektórych to druga Sara James! Redakcja Telemagazyn

Za nami finał „Szansy na sukces. Eurowizja Junior 2023”. Cóż to były za emocje! W ostatnim odcinku swoje wokalne umiejętności zaprezentowała piątka młodych uczestników, ale to ona - Maja Krzyżewska - była najlepsza. Co wiemy o młodziutkiej wokalistce, która będzie reprezentowała Polskę na Eurowizji Junior?