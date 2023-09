„The Voice of Poland 14”. Przesłuchania w ciemno wyłoniły nową Magdę Umer i kilka innych pereł! Zobacz, co się wydarzyło

„The Voice of Poland 14”. Co się wydarzyło? To już ostatnie przesłuchania w ciemno. Kto zachwycił i sprawił, że wszystkie fotele Trenerów się odwróciły, a kto poniósł klęskę? Sprawdź!

To już niemalże koniec Przesłuchań w Ciemno 14. edycji „The Voice of Poland”. W dzisiejszym odcinku muzycznego talent show zobaczyliśmy występy ponad tuzina śmiałków, którzy zaśpiewali przed Justyną Steczkowską, Lanberry, Markiem Piekarczykiem oraz Tomsonem i Baronem. Zobaczyliśmy także nową, zdaniem Justyny Steczkowskiej, Magdę Umer - Basię Błaszczyk.

Przesłuchania w ciemno „The Voice of Poland 14” - co się wydarzyło?

Pierwszy na scenie stanął Paweł z Poznania, który do Polski przyjechał aż z Białorusi. Jego występ zachwycił Trenerów i zdecydował dołączyć się do drużyny Tomsona i Barona. Kolejna na scenie stanęła Evangelia Green - pół Greczynka, pół Polka, która wykonała utwór Rihanny i ujęła Trenerów, choć odwrócił się tylko Marek Piekarczyk. Kolejny na scenie stanął Bartłomiej, ojciec dwójki brzdąców i kochający mąż swojej żony, który pierwszy raz pojawił się w 3. edycji programu, dziewięć lat temu, w wieku 19 lat. - Od dziecka mam przeświadczenie, że powinienem być na scenie i dążę do tego - wyznał. Wykonał utwór „Ordinary World” Duran Duran sprawiając, że wszyscy Trenerzy się odwrócili. - Przyszedłem postawić kropkę nad „i” - powiedział. Tomson zablokował Marka Piekarczyka, walcząc o uczestnika! Opłaciło się - dołączył do ich drużyny!

Po Bartku na scenie stanęła 18-letnia Kamila, która zaśpiewała „when the party's over” Billie Eilish, odwracając dwa trenerskie fotele. Zdecydowała się dołączyć do drużyny Justyny Steczkowskiej. Po niej scenę przejęła Inga, która wykonała utwór „Ramię w ramię” Kayah i Viki Gabor, którego współtwórcą jest nikt inny, jak sama Lanberry! To nie pierwsza przygoda Ingi z tym formatem - próbowała już swoich sił na scenie! Zdecydowała się dołączyć do drużyny Lanberry.

Kolejno przed Trenerami stanęła Luiza, niegdyś makijażystka, dziś aspirująca do miana gwiazdy świata muzyki. Niestety, to nie był jeszcze jej czas - żaden z foteli się nie odwrócił. Po niej na scenie stanęła Karolina, której marzeniem jest kiedyś stanąć na scenie Eurowizji. Jej dwie piosenki były już grane w belgijskim radio! Przed Trenerami wykonała utwór „People Help the People” Birdy. Tylko Tomson i Baron się nie odwrócili, a Karolina zdecydowała się dołączyć do drużyny Lanberry.

Po niej scenę dosłownie przejęła Nicola, której głos tak się spodobał, że odwróciły się aż trzy fotele! Gdy zaśpiewała jeszcze utwór „Cykady na Cykladach” Maanamu, Justyna Steczkowska i Tomson dołączyli do niej na scenie, a Lanberry i Marek Piekarczyk długo nie zwlekali. O tę uczestniczka była bitwa - Lanberry została zablokowana przez Tomsona i Barona, a oni zostali wyeliminowani przez Marka Piekarczyka, który przejął ją do swojej drużyny.

Następnie przed Trenerami stanęła Monika, która wykonała utwór Bajmu „Żal Mi Tamtych Nocy I Dni” a później - „I Will Survive” Glorii Gaynor. Dołączyła do drużyny Marka! Po nim scenę przejął Mateusz, który wykonał utwór „Colourblind” Eda Sheerana. Zdecydował się na dołączenie do drużyny Justyny Steczkowskiej. Po nim na scenie stanęła Basia Błaszczyk, która wykonała utwór „Kochaj mnie” Zbigniewa Wodeckiego, akompaniując sobie na fortepianie. Zachwyciła wszystkich! - Dla mnie jesteś współczesną Magdą Umer, cudeńkiem - stwierdziła Justyna Steczkowska. Mimo takich komplementów, Basia zdecydowała się dołączyć do Lanberry!

Kacper Szczurek był kolejnym, który stanął przed Trenerami i wykonał „Galácticos” Mroza. Niestety - nie porwał Trenerów. Lepiej poszło Wojtkowi, który przejął po nim scenę i wykonał „Sweet Dreams (Are Made of This)” zespołu Eurythmics. Odwróciła się Justyna i Marek, a Wojtek dołączył do drużyny „dziewczyny szamana”!

Po panach na scenie stanęła Dominika, która zaśpiewała „Light My Fire” The Doors, a jej głos oczarował wszystkich Trenerów! - Zapadasz w pamięć - skwitowała jej występ Justyna Steczkowska. Wybrała drużynę Marka Piekarczyka!

