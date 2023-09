„The Voice of Poland 14”. Kolejne Przesłuchania w ciemno. Justyna Steczkowska blokowała jak szalona! Na nic się to zdało!

Za nami kolejne Przesłuchania w ciemno 14. edycji programu „The Voice of Poland”, w których się działo! Doszło do kolejnych brutalnych bloków wśród trenerów. Sprawdźcie, co się wydarzyło w 3. i 4. odcinku „The Voice of Poland 14”!

„The Voice of Poland 14”- Przesłuchania w ciemno odcinek 3. i 4. - co się wydarzyło? ZOBACZ ZDJĘCIA Jako pierwsza na scenie pojawiła się 22-letnia Agnieszka Fornala, która zaśpiewała piosenkę „Gossip” Maneskin. Swoje fotele odwrócili Marek Piekarczyk oraz Baron i Tomson. Agnieszka zdecydowała się na drużynę chłopaków. Następnie scenę przejęła początkująca aktorka musicalowa 25-letna Natalia Kłodnicka. Co ciekawe, Marta występuje w tym samym teatrze co zwyciężczyni 12. edycji programu - Marta Burdynowicz! Dziewczyna fenomenalnie wykonała utwór „Dłoń” Natalii Kukulskiej, którym obróciła fotele wszystkich trenerów! Natalia finalnie dołączyła do drużyny Justyny Steczkowskiej. Później na scenie pojawiła się Zuzanna Rychlewska. 26-latka śpiewająca na weselach zaprezentowała piosenkę „Marcepan” z repertuaru sanah. Niestety jej wykon nie poruszył trenerskich foteli. Po niej nadszedł czas na 27-letnią Wiktorię, która wykonała utwór „Czekam na znak” Ignacego, którym obróciła fotele Barona i Tomsona, Lanberry oraz Marka Piekarczyka. Wiktoria ostatecznie wybrała team Lanberry.

Kolejna na scenę wkroczyła Patrycja Wanat, która zaledwie kilka miesięcy przed swoim występem przeżyła brutalny atak nożownika! Patrycja w świetnym stylu wykonała piosenkę „Flowers” z repertuaru Miley Cyrus i obróciła fotele wszystkich trenerów poza Lanberry. Finalnie dołączyła do drużyny Barona i Tomsona. Następnie przyszedł czas na 21-letniej występ Ani Przydacz, która już w pierwszej sekundzie swojego występu obróciła fotele Barona i Tomsona. Chwilę później do chłopaków dołączył Marek Piekarczyk. Ania zdecydowała się na drużynę Barona i Tomsona.

Po występie Ani na scenę „The Voice of Poland” wkroczył 38-letni Michał Sołdan, który zaśpiewał utwór „Light me fire” The Doors. Co nie dziwne, mężczyzna z miejsca obrócił fotel Marka Piekarczyka, do którego później dołączyła reszta trenerów. O Michała zaczęła się toczyć zażarta walka wśród trenerów. Doszło nawet do tego, że Justyna Steczkowska wyeliminowała chłopaków. Byłam pewna, że wybierze was, dlatego was zblokowałam - tłumaczyła się trenerka. Ten ruch jednak nic jej nie dał, bo Michał wybrał drużynę Marka Piekarczyka.

Odcinek numer 4 rozpoczął się od występu 18-letniej Pauliny Rzepki, która zaprezentowała trenerom piosenkę „Dusk till down” Zayna Malika. Swoje fotele obrócili wszyscy trenerzy, a Justyna Steczkowska znów zablokowała Barona i Tomsona! Mimo to Paulina zdecydowała się dołączyć do drużyny Lanberry. Następnie na scenę wkroczył Dominik Jarocki który zaśpiewał słynne „Sweet dreams”, które urzekło Lanberry, Marka Piekarczyka oraz Barona i Tomsona. Finalnie dołączył do teamu Lanberry.

25-letnia Magda Koszyk zaprezentowała trenerom hit Prince'a „The most beautiful girl in the world”. W ostatniej chwili swój fotel obrócił Marek Piekarczyk i finalnie Magda wylądowała w drużynie lidera TSA. Następnie na scenę wkroczył 38-letni fryzjer Łukasz Darłak, który zaśpiewał „Jeden moment” zespołu Pectus, wykonanie którego urzekło Justynę Steczkowską i Marka Piekarczyka. Łukasz finalnie wylądował w drużynie tej pierwszej.

Później przyszedł czas na 29-letniego Piotra Walczaka i jego „Supermoce”, które niestety nie urzekły żadnego z trenerów. Alicja Kuszowska z piosenką „How Come You Don't Call Me i udało jej się obrócić fotele Marka Piekarczyka i Justyny Steczkowskiej. Finalnie znalazła się w teamie tego pierwszego. Ostatni występ tego wieczoru należał do Becky Sangolo z Kenii, która wykonała piosenkę „Stone Cold” Demi Lovato. Kenijka obróciła fotele wszystkich trenerów i ostatecznie wybrała drużynę chłopaków!

