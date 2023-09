Zbigniew Zaranek i Viki Gabor zachwycili podczas wyjątkowego koncertu „Gwiazdy The Voice”! Redakcja Telemagazyn

Za nami wyjątkowe wydarzenia muzyczne, jakim był koncert „Gwiazdy The Voice”! Piątkowy wieczór należał do nich, czyli finalistów programów „The Voice Kids”, „The Voice of Poland” oraz „The Voice Senior”. Starcie młodości z doświadczeniem, czego najlepszym dowodem były występy Viki Gabor oraz Zbigniewa Zaranka!