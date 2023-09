Uczestniczka „The Voice of Poland” zaatakowana przez nożownika! Krew była dosłownie wszędzie. Wokalistka cudem uszła z życiem

Uczestniczka „The Voice of Poland” zaatakowana przez nożownika

Przesłuchań w Ciemno 14. edycji „The Voice of Poland” ciąg dalszy. W dzisiejszym odcinku o przejście do kolejnego etapu programu walczyć będzie Patrycja Wanat, która od przeszło 18 lat mieszka w urokliwym miasteczku w Niemczech. Na co dzień matka i żona występuje w dwóch zespołach muzycznych, w których śpiewa i gra na wiolonczeli elektrycznej. Sielskie życie Patrycji Wanat niedawno zawisło na włosku. Wokalistka została zaatakowana nożem.