„The Voice of Poland 14” odcinek 1. i 2. Pierwsze Przesłuchania w ciemno. Justyna Steczkowska brutalnie zablokowana!

Jako pierwsza na scenie pojawiła się 16-letnia Maja Walentynowicz, która zaśpiewała piosenkę „Need you now”. Swoje fotele odwrócili prawie wszyscy trenerzy, jedynie Marek Piekarczyk pozostał niewzruszony. Ostatnie Maja zdecydowała się na drużynę Justyny Steczkowskiej. Następnie scenę przejął 20-letni Jan Górka, którego siostra próbowała swoich sił w 5. edycji „The Voice of Poland”. Teraz on chce pomścić jej wyeliminowanie z show! 20-latek w ostatnim czasie musiał poradzić sobie ze śmiercią mamy, która zmarła w 2017 roku. Jan Górka zachwycił Lanberry i Justynę Steczkowską. W wyborze chłopakowi pomógł... Marek Piekarczyk, który powiedział:

„The Voice of Poland” 14 - Przesłuchania w ciemno odcinek 1. i 2. - co się wydarzyło?

Przed nami start 14. już edycji programu „The Voice of Poland”. Dla wielu widzów to kultowe show, chociaż gdy zaczęto emitować pierwszą edycję, to nie dla wszystkich było jasne, że „The Voice” będzie…

Julia Fijałkowska ma 21 lat i już jako mała dziewczynka chciała zajmować się muzyką. Jest fanką Justyny Steczkowskiej, ale czy to właśnie ona odwróci swój fotel? Julia spróbowała swoich sił w piosence „Nic dwa razy” sanah. I stało się, to właśnie Justyna Steczkowska w ostatniej chwili odwróciła swój fotel! Max Miszczyk ma 21 lat i studiuje na Akademii Muzycznej. Zaśpiewał piosenkę „Creepin'”. Swoje fotele odwrócili wszyscy trenerzy! Max postawił na drużynę Justyny Steczkowskiej.

Później na scenie pojawiła się Kinga Chruścik. 28-latka zaśpiewała „Heart of Glass”, jednak nikt nie odwrócił swojego fotela. Następnie mikrofon przejęła Monika Kluszczyńska; 34-latka zachwyciła wszystkich piosenką „Tattoo” Loreen. Ostatecznie poszła do drużyny chłopaków z Afromental. Jako kolejny zaprezentował się 19-letni Mateusz Warzywoda, który zaśpiewał „Podpalmy to” Vito Bambino. W ostatniej sekundzie swój fotel odwrócił Marek Piekarczyk.

Natalia Kruźlak ma 19 lat i od dawna marzyła o udziale w „The Voice of Poland”. Na scenie zaprezentowała się w numerze „O nich, o tobie”. Swój fotel odwrócił Marek Piekarczyk, a na koniec to samo zrobili Baron i Tomson. Natalia postanowiła dołączyć do drużyny Afromental. Sabina Kułak ma 20 lat i studiuje wokalistykę. „Out of Reach” to piosenka, w której postanowiła się sprawdzić. Swoje fotele odwrócili Lanberry i Marek Piekarczyk. Sabina wybrała drużynę Lanberry.