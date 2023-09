„The Voice of Poland 14”. Lanberry opowiedziała nam o wielkich zmianach w programie. Będzie gorąco!

Odwracają się cztery fotele i wiemy, że uczestnik jest naprawdę dobry. Oczywiście, każdy z trenerów próbuje przeciągnąć go na swoją stronę. Taka hipotetyczna sytuacja; widzę, że danemu uczestnikowi dobrze, a wręcz za dobrze, rozmawia się z jednym z trenerów. I wtedy naciskam swój magiczny guzik - BLOKADA i odwracam tego jurora tyłem do sceny. Trzy razy można użyć tego guzika. Nie mogę teraz zdradzić, ile razy ja go wciskałam i kogo „odwróciłam”, ale zapewniam, że będzie gorąco - powiedziała Lanberry w rozmowie z Telemagazyn.pl.