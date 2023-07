Tak dziś mieszka Justyna Steczkowska! Luksusową posiadłość w Radziejowicach zaprojektował jej mąż architekt

Justyna Steczkowska dom. Jak mieszka Trenerka

Rezydencja Justyny Steczkowskiej i jej męża Macieja Myszkowskiego stoi na działce o powierzchni ponad jednego hektara. To wielki dom w stylu rustykalnym, w którym artystka odnajduje błogi spokój. -„Mam w swoim repertuarze piosenkę pt. „Wracam do domu”. Rzadko wykonuję ją na koncertach, bo trudno mi powstrzymać łzy i zawsze kosztuje mnie to ogrom energii, żeby dośpiewać ją do końca, nie płacząc przed publicznością. Dom jest wszędzie tam, gdzie pojawia się miłość, bliskość, bezpieczeństwo: "Wracam do domu, bo wszystko, co mam, co dał mi świat, noszę w sobie, by kiedyś Ci dać…” - tłumaczyła w wywiadzie, który ukazał się na łamach serwisu kobieta.pl.