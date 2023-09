Pamiętacie 1. edycję „The Voice of Poland”? Przypominamy zdjęcia sprzed 12 lat! Krzysztof Połaski

Przed nami start 14. już edycji programu „The Voice of Poland”. Dla wielu widzów to kultowe show, chociaż gdy zaczęto emitować pierwszą edycję, to nie dla wszystkich było jasne, że „The Voice” będzie tak ważne dla współczesnego rynku muzycznego. Cofnijmy się do 2011 roku i przypomnijmy sobie 1. edycję „The Voice of Poland”!