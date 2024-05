Alicja Szemplińska pokazała się, jak ją Bóg stworzył! Przed laty wygrała „The Voice of Poland”

Kim jest Alicja Szemplińska?

Alicja Szemplińska urodziła się 29 kwietnia 2002 roku w Ciechanowie. Swój wokal kształci już od dzieciństwa; uczęszczała do Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie, a także brała udział w wielu konkursach. Swoją przygodę z telewizją rozpoczęła już w 2016 roku; to właśnie wtedy wygrała finał show TVP1 pt. „Hit, Hit, Hurra!”, ale na swój moment musiała jeszcze poczekać. Trzy lata później zgłosiła się do 10. edycji „The Voice of Poland”, gdzie znalazła się w drużynie Tomsona i Barona. Jej wokal zachwycał wszystkich i to właśnie ona wygrała tę edycję programu, dzięki czemu podpisała kontrakt z wytwórnią Universal Music Polska.