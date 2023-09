„The Voice of Poland 14”. Półmetek Przesłuchań w Ciemno. Trenerzy oszaleli na jego punkcie! Nie mogli uwierzyć, kto stoi na scenie!

Jego występ odwrócił cztery fotele. Kiedy trenerzy go zobaczyli, nie mogli uwierzyć własnym oczom!

Za nami półmetek Przesłuchań w Ciemno 14. edycji „The Voice of Poland”. W dzisiejszym odcinku muzycznego talent show zobaczyliśmy występy uczestników z województw śląskiego i podkarpackiego. Wśród ponad tuzina śmiałków, którzy zaśpiewali przed Justyną Steczkowską, Lanberry, Markiem Piekarczykiem oraz Tomsonem i Baronem , zobaczyliśmy 16-letniego Jakuba Kośmidra , który zaprezentował swoją wersję utworu Joji „Glimpse Of Us”.

W dzisiejszym odcinku „The Voice of Poland” zobaczyliśmy 16-latka, który swoim potężnym głosem zachwycił wszystkich trenerów programu. Jego występ okazał się wielką niespodzianką dla Barona i Tomsona.

Cześć, ty już stałeś na tej scenie? - zapytał oszołomiony Baron.

Uczestniczyłem w trzeciej edycji „The Voice Kids” - wyznał Jakub Kośmider.

Cztery lata temu, 12-letni wówczas Kuba, zaśpiewał przebój Skaldów „Wierniejsza Od Marzenia”. Podczas jego występu odwrócili się Dawid Kwiatkowski oraz Tomson i Baron, a Tomasz Kammel nazwał go „romantycznym człowiekiem”. Jakub Kośmider na swoich trenerów wybrał wówczas muzyków z zespołu Afromental. Z programem pożegnał się jednak w Bitwach.

Mam wrażenie, że trochę wydoroślałem mimo wszystko. Głos się zmienił i nie czuję, że to w ogóle ta sama osoba jest, która śpiewa, i zupełnie inne możliwości wokalne mam - wspomina dziś swój występ w „The Voice Kids” Jakub Kośmider.

Rzeczywiście, nie da się nie zauważyć, że po czterech latach od swojego debiutu na scenie „The Voice”, Jakub zmienił się nie do poznania, a jego głos ewoluował. Stał się głęboki i bardziej świadomy, co możecie zobaczyć we fragmencie wideo, który przygotowaliśmy.