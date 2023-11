Maja Włoszczowska kocha go na zabój! Ukochany kolarki to znany sportowiec!

Historia miłości Mai Włoszczowskiej i Przemysława Zawady

ZOBACZ ZDJĘCIA

Maja Włoszczowska to osoba, której z pewnością nie trzeba nikomu przedstawiać. Urodzona 9 listopada 1983 w Warszawie kolarka, jest jedną z najbardziej znanych przedstawicielek tej dyscypliny w naszym kraju. Dwukrotna wicemistrzyni olimpijska, złota medalistka mistrzostw świata oraz wielokrotna wicemistrzyni i mistrzyni Europy od lat jest uważana z jedną z najpopularniejszych polskich sportsmenek. Jej postać z pewnością nie jest obca również tym, którzy nie interesują się sportem. Kolarkę można było oglądać w 13. edycji programu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”, gdzie wraz z Romanem Osadchiy'm wystąpiła w pierwszych trzech odcinkach tanecznego show.

Choć Maja Włoszczowska nie ma oporów przed życiem w blasku fleszy, to jednak dość mocno chroni swoją prywatność, w tym życie uczuciowe. Wiadomo jednak, że już od ponad 12 lat tworzy szczęśliwy związek z innym popularnym sportowcem. Mężczyzną, któremu udało się zdobyć serce słynnej kolarki jest o 6 lat od niej starszy Przemysław Zawada - pilot rajdowy, który jest jedną z bardziej rozpoznawalnych postaci w świecie polskich sportów motorowych.