Małgorzata Pieczyńska wiedzie sielskie życie! Zobaczcie, jak na wsi relaksuje się gwiazda „M jak miłość”!

Małgorzata Pieczyńska kocha przyrodę

Cisza, świergot ptaków, słońce - to idealna scenografia, by poczuć się „zielono i spokojnie”. Zwłaszcza wiosną, kiedy kwitną bzy i jaskry. W maju aktorka zbiera młode pędy sosny i robi z nich aromatyczną nalewkę. Suszy też młodą pokrzywę oraz inne zioła. Z leśną działką Pani Małgorzata związana jest od dzieciństwa. Wcześniej nie bardzo lubiła tu jednak przyjeżdżać.

Gwiazda „M jak miłość” ratuje wiejski dom taty

Przekonałam się do działki dopiero w czasie pandemii, kiedy przywiozłam tu ojca, żeby nie musiał chodzić w maseczce po betonowej Warszawie, tylko spędzał czas w swoim ukochanym letnim domku, który zbudował własnymi rękami w latach 70-tych. Zaczęłam więcej spacerować po okolicy i stwierdziłam, że jest tu obłędnie pięknie! Nauczyłam się zbierać zioła, żyć w przyrodzie i bardzo zżyłam się z ojcem - przyznaje Małgorzata Pieczyńska.

Aktorka właśnie remontuje wiejski domek, który ma dla niej wartość sentymentalną. Mój syn Victor w dzieciństwie przyjeżdżał tu na wakacje do dziadków. Kocha to miejsce. Gdy się urodził, dziadkowie posadzili wokół domu kilka tysięcy drzew. Słysząc, że na miejscu starego domu chcę postawić nowy, zaprotestował: „Dom dziadka musi zostać, trzeba go ratować!”. Miał rację. Dom jest remontowany. Chcemy, żeby żyło się tu wygodniej, na miarę naszych potrzeb - dodaje aktorka.