Niepokojące doniesienia na temat Janiny i Tadeusza. Ich związek rozpadł się po „Sanatorium miłości 6”?

Związek Janiny i Tadeusza z „Sanatorium miłości 6”

Przed nami wielki finał „Sanatorium miłości 6”. Do tej pory wszystko wskazywało na to, że program jako para zakończą Janina oraz Tadeusz, którzy błyskawicznie przypadli sobie do gustu, a następnie byli niemalże nierozłączni. Co prawda, zdarzały się między nimi pewne nieporozumienia, jak np. wtedy, gdy Tadeusz stanął w obronie Andrzeja, a Janinie to się niezbyt podobało...

Widzowie jednak byli przekonani, że to właśnie Janina i Tadeusz mają największą szansę na miłość. Niektórzy im wręcz wróżyli ślub, jak Iwonie i Gerardowi z 2. edycji „Sanatorium miłości”.