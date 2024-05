Oto, co się wydarzy w finałowym odcinku „Sanatorium miłości 6”! To oni zostaną królem i królową turnusu?! Produkcja zdradza wielki sekret! Redakcja Telemagazyn

Finałowy odcinek 6. edycji „Sanatorium miłości” będzie bardzo emocjonujący – widzowie zobaczą ostatnią randkę i ostatnią rozmowę w „cztery oczy” kuracjusza z Martą Manowską oraz oczywiście to, na co wszyscy fani serii czekają w napięciu: uroczysty bal, podczas którego poznamy Króla i Królową turnusu! To nie koniec niespodzianek!