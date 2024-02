Małgorzata Tomaszewska urodziła! Znamy płeć i imię dziecka gwiazdy TVP!

Małgorzata Tomaszewska to jedna z byłych prowadzących program „ Pytanie na śniadanie ”, która cieszyła się ogromną sympatią widzów. Prezenterka w sierpniu tego roku pochwaliła się radosną informacją o tym, że spodziewa się drugiego dziecka! Gwiazda ma już synka - Enzo, urodzonego w 2017 roku. Zdradziła również, że spodziewa się tym razem dziewczynki.

Na szczęście nie miało to wpływu na zdrowie maluszka, którego Tomaszewska nosiła pod sercem. Co więcej - można śmiało stwierdzić, że smutek po rozstaniu z TVP kompletnie zniknął i zastąpiła go radość z narodzin brzdąca.