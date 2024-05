Mało kto pamięta dawną miłość Radosława Majdana. Jak dziś wygląda jego pierwsza żona?

Sylwia Koperkiewicz była pierwszą miłością Radosława Majdana

Radosław Majdan to postać, której raczej nikomu nie trzeba przedstawiać. Były bramkarz reprezentacji Polski zdobył rozgłos na całą Polskę nie za sprawą swoich piłkarskich dokonań, a życia uczuciowego, w którym naprawdę sporo się działo. Przed laty Radosław Majdan tworzył z Dodą jedno z najgorętszych małżeństw w historii polskiego show-biznesu, a teraz robi to samo, tyle że Małgorzatą Rozenek-Majdan. Nie każdy może jednak pamiętać, że nim Radek Majdan rozpoczął swój związek z Dorotą Rabczewską, miał na swoim koncie już jedno, znacznie mniej medialne małżeństwo.

Pierwszą żoną Radosława Majdana była Sylwia Koperkiewicz, która po tym, jak stanęła z nim na ślubnym kobiercu w 1998 roku, zmieniła nazwisko na Majdan, pod którym figuruje do dziś. Zakochani nie robili wesela z medialną pompą. W dniu ceremonii ograniczyli się jedynie do zaproszenia fotoreporterów na swój ślub. Niestety po kilku latach małżeństwa zdecydowali się na rozwód, który odbył się jednak po cichu, co w dzisiejszym świecie jest rzadkością. Para pozostała ze sobą w dobrych relacjach.