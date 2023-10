Wszyscy partnerzy Dody. Z kim spotykała się Dorota Rabczewska? Jej serce złamał m.in. Radosław Majdan, Nergal, Emil Haidar i nie tylko

Z kim spotykała się Doda? Wszyscy partnerzy Doroty Rabczewskiej

Za nami kolejny odcinek „Doda. Dream Show”, w którym Doda gorzko podsumowała jeden z swoich związków, nie pozostawiając na byłym partnerze suchej nitki. Sprawdźcie, co wydarzyło się w 7. odcinku…

Dorota Doda Rabczewska - partnerzy

Swoje życie miłosne postanowiła wziąć pod lupę sama zainteresowana, co dało polskiej telewizji program pt. „Doda. 12 kroków do miłości”. Spotykała się tam z 12 kandydatami na partnera, jednak finalnie nic z tego nie wyszło. My z kolei postanowiliśmy przyjrzeć się poprzednim partnerom Dody, z którymi tworzyła w pewnym momencie związek, a nawet i małżeństwo. Radosław Majdan, Nergal, Błażej Szychowski, Emil Haidar, Emil Stępień, Max Hodges, Dariusz Pachut - nie pominęliśmy nikogo.