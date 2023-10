„Doda. Dream Show” odcinek 7. Doda i Maryla Rodowicz gorzko o swoich związkach. Nie zostawiły na swoich byłych suchej nitki!

„Doda. Dream Show” odcinek 7. - co się wydarzyło?

Przygotowania do „Aquaria Tour” na ostatniej prostej. Rafał Bogacz sprostał zadaniu i znalazł odpowiedni nocleg dla Dody. - Mieliśmy widok na jeziorko, absolutnie nic nie buczało, nikt nie stukał. Rewelacja - mówiła zadowolona gwiazda. Przyjaciel przygotował śniadanie dla piosenkarki i Oliwki. Po posiłku kobiety poszły pobiegać. - Do koncertu zostało bardzo mało czasu, jak nie będę biegać, to dostanę zadyszki podczas występu - tłumaczyła Doda.

Praca kreatywna w toku. - Suknia z welonów to jest pomysł stylisty, który nas zaskoczył. Jak zobaczyłem po raz pierwszy, pomyślałem, że to wygląda jak piana i trzeba wszystko zrobić na wodzie - mówił Michał Pańszczyk. - Kosmiczna wersja na temat Afrodyty - dodał. Sesją na wodzie zainteresowali się lokalni rybacy. Nie obyło się jednak bez nerwów. Reżyserowi dało we znaki zmęczenie. Ostatecznie udało się dojść do porozumienia. - Jak jest dobra komunikacja i są ludzie z dobrymi intencjami, to zawsze się dogadają - skomentowała Doda.