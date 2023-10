To nie Doda była pierwszą żona Radosława Majdana! Komu „tak” po raz pierwszy mówili: Hanna Lis, Michał Wiśniewski, Krzysztof Ibisz i inni?

Pierwsze żony i mężowie celebrytów

Archiwa prasowe pamiętają również czasy dwóch przyjaciółek, papużek nierozłączek. Mężem jednej z nich był Tomasz Lis , który finalnie porzucił Kingę Rusin , bo o niej mowa, dla Hanny Lis . Co ciekawe, Hanna, wówczas Smoktunowicz, po 8 lat starszym, mężu, prawniku Robercie Smoktunowiczu , była świadkową na ślubie Rusin i Lisa!

Niezwykle kochliwy jest również prezenter Krzysztof Ibisz . Aż w trudno w to uwierzyć, bo z obiema byłymi już żonami i matkami jego dzieci ma świetne relacje. Pierwsza pani Ibisz miała na imię Anna. Anna Zejdler to dziennikarka, redaktor naczelna oraz autorka podcastu "Porażka czyli sukces".

Ciekawą historię miłości napisało również życie Agnieszki Popielewicz, dziś Hyży, po mężu, muzyku, Grzegorzu Hyżym, która przez wiele lat związana była z Marcinem Mroczkiem. To jednak nie on został pierwszym mężem dziennikarki. W 2011 roku poślubiła Mikołaja Witta, producenta stacji Polsat. To małżeństwo również nie przetrwało próby czasu.

Źródło: AKPA